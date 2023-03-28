Akşam Postası / 28 Mart 2023

CHP ve İYİ Parti en az 18 bölgede tek listede anlaşmış

Millet ittifakı ortakları CHP ve İYİ Parti’nin en az 18 bölgede tek listeyle seçime girmek için anlaştığı bildirildi.

Erbakan, Erdoğan’la görüştü: Prensiplerimizi hayata geçirecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ziyaret ettiği Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Sayın cumhurbaşkanımız, kuracağı hükümetle prensiplerimiz doğrultusunda hayırlı hizmetleri hayata geçirecektir” dedi.

İYİ Partili Yılmaz’dan üç kısa not: Ayrıntıda Babacan gizli

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, AKP dönemindeki özelleştirmelere dair eleştirisini Ali Babacan’ın savunduğu Türk Telekom üzerinden yaptı.

Merkez Bankası’ndan Hazine’ye 40, ‘Tek Yürek’e 30 milyar TL

Merkez Bankası’nın 2022 faaliyetlerine ilişkin kar dağıtımı bankanın bugün düzenlenen genel kurulunda onaylandı.

Bankalar kur şokuna karşı stres testlerine başladı

Bankalar seçim sonrası olası bir kur ve faiz şokuna karşı stres testlerine başladı.

Rapor: Deprem nedeniyle 658 bin kişi işsiz kaldı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye ve Suriye’de depremler nedeniyle çok sayıda kişinin işini kaybettiğini belirterek, istihdam için acil önlemler alınması çağrısında bulundu.

Türkiye’ye 27 milyar liralık ceza: Gerisi gelebilir

Türkiye, Irak hükümetinin iznini almaksızın Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden (KYB) petrol ithal ettiği için 1,4 milyar dolar (yaklaşık 27 milyar lira) tazminat ödemeye mahkum edildi. Rakam daha da yükselebilir.

İBB’nin ilk deprem bilim kurulu raporu yayınlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ilk deprem bilim kurulu raporu yayınlandı. Raporda sözlerine yer verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hükümeti ortak çalışmaya çağırdı.

‘Müteahhit avı’: Tutuklu sayısı 317’ye çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Twitter ‘sana özel’de sadece mavi tikliler görünecek

Twitter CEO’su Elon Musk, 15 Nisan’dan itibaren sadece onaylanmış hesapların anketlerde oy kullanabileceğini ve ‘Sana Özel’ kısmında önerileceğini açıkladı.

Naci Görür, deprem beklediği bölgeleri açıkladı: İstanbul’da özellikle Avrupa yakası

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul için deprem uyarılarını tekrarlayarak “Hazırlanmak için 20 milyar dolardan kaçarsan 100 milyar dolar ödersin. Can kaybı da ayrı” dedi.