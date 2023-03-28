Erbakan, Erdoğan’la görüştü: Prensiplerimizi hayata geçirecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ziyaret ettiği Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Sayın cumhurbaşkanımız, kuracağı hükümetle prensiplerimiz doğrultusunda hayırlı hizmetleri hayata geçirecektir” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YRP’nin cumhur ittifakına katılmasının ardından Erbakan’ı merkez binasında ziyaret etti. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından Erbakan, basına konuştu.

Seçime cumhur ittifakı çatısı altında ve kendi adaylarıyla gireceklerini belirten Erbakan, şunları söyledi:

*Altılı kaosa ülkemizi teslim etmemek adına milli ve kararlı bir adım attık. Ancak bununla birlikte prensiplerimizden de taviz vermeyeceğiz. Dün hangi doğru ve yanlışları dile getirdiysek bundan sonra da aynısını ifade edeceğiz. Yanlışların düzelmesi için devam edeceğiz. Dün yanlış dediğimize bugün doğru demek gibi bir duruş söz konusu olamaz.

*Sayın cumhurbaşkanımız, kuracağı hükümetle prensiplerimiz doğrultusunda hayırlı hizmetleri hayata geçirecektir. Biz de Milli Görüş Meclis’e sloganıyla başlattığımız çalışmayla seçimden sonra TBMM’de en güçlü bir şekilde temsil edilerek, milli yapıcı muhalefetle hayata geçmesinin takipçisi olacağız.

6284 tartışması

YRP, cumhur ittifakına katılmak için 30 maddelik bir talep listesi sunmuştu. Taleplerden biri de ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu’nun değiştirilmesiydi.

YRP, şart listesinin 15’inci maddesinde bu isteği şöyle dile getirmişti: “İstanbul Sözleşmesi’nin iptalinin TBMM’de de oylanması ve uzantısı 6284 sayılı yasanın aile bütünlüğünü bozucu hükümlerinin ayıklanması.”

Buna karşılık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez” demişti.

AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, YRP’nin değiştirilmesini istediği kadına şiddetle mücedeleye yönelik 6284 sayılı kanun için, “6284 sayılı kanun, bizim için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir. Sayın cumhurbaşkanımızla yaptığımız toplantılarda da katılan tüm kadın STK’lerin de var olduğu toplantılarda da bu aynen böyle zaten ifade de edilmiştir” demişti.

Erbakan, 22 Mart’ta 6284 konusunda AKP’yle herhangi bir ayrılık yaşamadıklarını, AKP’lilerin YRP’nin hazırladığı mutabakat metnini imzalamadığı için ittifaka katılmadıklarını söylemişti.

YRP, daha sonra taleplerinin kabul edildiğini belirterek ittifaka katılmıştı.