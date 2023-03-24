Fatih Erbakan: Talep ettiğimiz konularda uzlaştık

Cumhur ittifakına katılan Yeniden Refah Partisi’nin genel başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştüklerini talep ettikleri konularda uzlaştıklarını söyledi.

Erbakan, cumhurbaşkanı adaylığı sürecini sonlandırdığını bildirdi.

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Türkiye 14 Mayıs’ta seçimlere giderken araştırmalarda AKP ve MHP oylarının düştüğü görülüyor. AKP bu kapsamda ittifakı genişletme çalışmalarına başlamıştı.

Radikal İslamcı HÜDA-PAR’ın desteğini alan AKP, Yeniden Refah Partisi’yle de görüşmüştü. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhur ittifakına katılmayacaklarını açıklamıştı. Tüm şehirlerde seçime girecek partinin cumhurbaşkanı adayı Erbakan imza toplamaya başlamıştı.

Ancak bugün ittifak protokolünü Yüsek Seçim Kurulu’na veren cumhur ittifakında Yeniden Refah sürprizi yaşandı. Cumhur ittifakı artık AKP, MHP, BBP ve YRP’den oluşuyor. HÜDA-PAR ise dışardan destekleyecek.

Erbakan, 22 Mart’ta AKP’nin mutabakata imza atmak istemediği için ittifakta yer almadıklarını söylemişti: “İmzalıyoruz derlerse tekrar kurullarımızla değerlendirip cevap verebiliriz.”

İttifak çatısı altında YRP amblemiyle seçime girilecek

İttifaka katılacaklarını duyurduktan sonra bugün ilk kez konuşan YRP genel başkanı söz konusu mutabakatın iki partinin genel sekreteri tarafından imzalandığını duyurdu. Erbakan mutabakatın son sayfasındaki imzaları da gösterdi.

Cumhur ittifakının yeni ortağının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Bugün sayın cumhurbaşkanının daveti üzerine saat 12’de cumhurbaşkanlığı külliyesinde bir araya geldik. Yeniden Refah partimizin talep ettiği prensipler noktasında kendisiyle uzlaşmaya vardık.

*Mutabakat metni iki partinin genel sekreterleri tarafından imzalandı. Cumhur ittifakının seçimi kazanması halinde bu prensiplerimiz içinde yer alan ekonomi, sosyal politika, dış politika alanında ülkemizin-milletimizin faydasına olacak adımların uygulanmasının takipçisi olunacağı yönünde bir mutabakat sağlanmış oldu.

‘Kararın gerekçesinde cumhur ittifakı karşısındaki blok da önemli rol oynadı’

*Tüm seçim bölgelerinde kendi amblemimiz ve adaylarımızla ancak cumhur ittifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldık.

*Bu kararın alınmasında, cumhur ittifakı karşısındaki bloğun ülkemize ve milletimize bir fayda getiremeyecek olması gerçeği de çok önemli bir rol oynamıştır.

*Cumhur ittifakı karşısında kümelenen blok, ideolojik olarak geçmişte yaşadığımız tecrübeler dolayısıyla ve ortaya koydukları hedefler, projeler, söylemler dolayısıyla ülkemize fayda getiremeyecek bir bloktur.

*Cumhurbaşkanı adaylığı sürecimizi sonlandırmış buluyoruz.