Akşener, istifa kararını duyuran Ağıralioğlu’yla randevusunu iptal etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisiyle görüşmeden önce istifa kararını duyuran İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’yla randevusunu iptal etti.

Fotoğraf: İYİ Parti

Altılı masanın partisine tuzak kurduğunu savunan Ağıralioğlu, 22 Mart’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, altılı masadaki diğer partileri ve HDP’yi ağır suçlamalarla hedef almıştı. Ancak Ağıralioğlu açıklamasında partisinin kararına uyarak Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini belirtmişti.

Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’ye konuşan Ağıralioğlu, ‘partili arkadaşlarının hukukunu koruma adına’ bu değerlendirmeyi yaptığının altını çizerek ‘ilkeli’ duruşunu koruduğunu, sözlerinin arkasında durduğunu vurguladı.

Ancak Ağıralioğlu, daha önceki sözlerinin aksine Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini söyledi.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine Habertürk’ten Mehmet Akif Ersoy’a mesaj atan Ağıralioğlu, istifa etmek üzere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüşeceğini iletti.

Gazeteci Candaş Tolga Işık’ın aktardığına göre Akşener, bu kararını duyurduğu için Ağırlalioğlu’yla yarın saat 13:00’teki randevusunu iptal etti.