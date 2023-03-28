Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu’na oy vermeyecekmiş

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinin de dahil olduğu millet ittifakının adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini açıkladı.

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Altılı masanın partisine tuzak kurduğunu savunan Ağıralioğlu, 22 Mart’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, altılı masadaki diğer partileri ve HDP’yi ağır suçlamalarla hedef almıştı. Ancak Ağıralioğlu açıklamasında partisinin kararına uyarak Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini söylemişti.

Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’ye konuşan Ağıralioğlu, ‘partili arkadaşlarının hukukunu koruma adına’ bu değerlendirmeyi yaptığının altını çizerek ‘ilkeli’ duruşunu koruduğunu, sözlerinin arkasında durduğunu söyledi

Ancak Ağıralioğlu, daha önceki sözlerinin aksine Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini söyledi.

AKP’liler ‘Ağıralioğlu için icraat zamanı’ demişti

AKP’li eski milletvekili ve gıda, tarım ve hayvancılık bakanı Faruk Çelik, çevrimiçi bir toplantıda İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu hakkında “Yavuz bey yapacağı bütün eleştirileri yaptı, artık icraat zamanı” demişti.