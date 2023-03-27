AKP’li Çelik, İYİ Partili Ağıralioğlu’nu gözüne kestirdi

ALTAN SANCAR

AKP’li eski milletvekili ve gıda, tarım ve hayvancılık bakanı Faruk Çelik, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu hakkında “Yavuz bey yapacağı bütün eleştirileri yaptı, artık icraat zamanı” dedi.

Yavuz Ağıralioğlu. (AA)

Faruk Çelik, AKP’lilerin sorularını cevapladığı çevrimiçi bir toplantıda gündemi değerlendirdi. Millet ittifakının cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da hedef alan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’na dair bir soruyu da cevapladı.

Çelik, Ağıralioğlu için “Yapacağı bütün eleştirileri yaptı” dedi. Ağıralioğlu’nun AKP’ye katılıp katılmayacağına ilişkin bir soruyuysa “Zaman daralıyor, vekillik başvuruları sona erecek. Tabii illa ki vekil olmak zorunda da değil. Ama artık icraat zamanı” diye cevapladı.

Altılı masanın partisine tuzak kurduğunu savunan Ağıralioğlu, 22 Mart’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, altılı masadaki diğer partileri ve HDP’yi ağır suçlamalarla hedef almıştı. Ağıralioğlu kendisine AKP ve MHP’den teklifler geldiğini de söylemişti.

Enflasyona cevap ‘vefa’

Çelik, partililerden gelen “Gıda fiyatları artıyor, bu seçmeni etkiliyor” çıkışına ‘vefa’ isteyerek yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs’taki genel seçimlerle ‘kendisine yakışır bir final yapacağını’ söyledi. AKP’lilerin ‘vefa duygusu’yla hareket etmesi gerektiğini belirtti.

AKP’nin ‘geçmiş yıllardaki ekonomik krizleri çözdüğünü’ savunan Çelik, ‘bugünse pandemi ve deprem etkisiyle ortaya çıkan olumsuzlukların aşılacağını’ öne sürdü.

“Ben sahaya çıkarsam bu seçimin bir vefa seçimi olduğunu söyleyeceğim. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a yakışır bir final yaparak onu uğurlamamız gerekir” dedi.