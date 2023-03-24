İYİ Partili Erdem: Yavuz Ağıralioğlu’nun açıklamasından Akşener’in haberi yoktu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu‘nun CHP ve HDP’yi hedef aldığı açıklamasından partinin genel başkanı Meral Akşener’in ‘kesinlikle’ haberi olmadığını söyledi.

Görsel: Halk TV

Altılı masanın partisine tuzak kurduğunu savunan Ağıralioğlu, 22 Mart’ta HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, altılı masadaki diğer partileri ve HDP’yi ağır suçlamalarla hedef almıştı.

Halk Tv’de Senem Toluay Ilgaz’ın sorularını yanıtlayan Bahadır Erdem, konuyla ilgili şunları dedi:

*Açıklamadan sayın Meral Akşener’in kesinlikle haberi yoktu. Bunu birebir sayın genel başkanımızın ağzından söylüyorum.

*Bizim partimizde gerçekten demokrasi var. Ben bunu mesela “Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla devam etmeliyiz” diye kendi partimde görüşümü ifade ederken de büyük bir rahatlıkla söyleyebilmiştim.

*Ben sayın Yavuz Ağıralioğlu’nun düşündüğünün tam tersine düşünüyorum. Yavuz bey gibi düşünmüyorum ve kesinlikle sayın Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı olarak bu millet tarafından seçileceğine hem de ilk turda seçileceğine inanıyorum.