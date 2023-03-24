Ağıralioğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na: İYİ Parti’yle de helalleşeceksiniz

Muhalefeti hedef alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, ‘helalleşme’ söylemi üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi: “Helalleşmek metaforuyla milleti sarıp sarmalarsanız İYİ Parti’yle de helalleşeceksiniz.”

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Altılı masanın partisine tuzak kurduğunu savunan Ağıralioğlu, 22 Mart’ta HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, altılı masadaki diğer partileri ve HDP’yi ağır suçlamalarla hedef almıştı.

Habertürk’ten Mehmet Akif Ersoy’a konuşan Ağıralioğlu, şunları dedi:

*Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Cumhurbaşkanı adaylığı. Bu sürece nasıl bakıyorum? Nasıl yönetiyorsunuz? Muhalefetteki demomuz budur. Ben endişemi ifade ettim. Kurucusu olduğumuz masada bize böyle davranan yarın güçlü olduğunda bize ne yapar endişesi duyuyorum.

*Helalleşmek metaforuyla milleti sarıp sarmalarsanız İYİ Parti ile de helalleşeceksiniz. Benim itirazım partime yapılanlara, genel başkanımın maruz kaldığı muameleye. Ben genel başkanın istişare sürecine dahil olduğu mızıkçılık yapacağım iradesini temsil etmiyorum. Milletten duyduğumu masaya arz ediyorum.