İYİ Partili Ağıralioğlu istifa ediyor

Türkiye, Irak hükümetinin iznini almaksızın Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden (KYB) petrol ithal ettiği için 1,4 milyar dolar (yaklaşık 27 milyar lira) tazminat ödemeye mahkum edildi. Rakam daha da yükselebilir.