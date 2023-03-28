İYİ Partili Ağıralioğlu istifa ediyor

Son günlerde millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı çıkışlarıyla gündem olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu istifa edeceğini duyurdu.
Altılı masanın partisine tuzak kurduğunu savunan Ağıralioğlu, 22 Mart’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, altılı masadaki diğer partileri ve HDP’yi ağır suçlamalarla hedef almıştı. Ancak Ağıralioğlu açıklamasında partisinin kararına uyarak Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini belirtmişti.
Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’ye konuşan Ağıralioğlu, ‘partili arkadaşlarının hukukunu koruma adına’ bu değerlendirmeyi yaptığının altını çizerek ‘ilkeli’ duruşunu koruduğunu, sözlerinin arkasında durduğunu vurguladı.
Ancak Ağıralioğlu, daha önceki sözlerinin aksine Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini söyledi.
Tartışmanın alevlenmesi üzerine Habertürk’ten Mehmet Akif Ersoy’a mesaj atan Ağıralioğlu, istifa etmek üzere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüşeceğini iletti.