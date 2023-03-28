AKP ve MHP’nin oylarıyla: ‘Seçim güvenliği endişesi giderilsin’ önerisine ret

HDP’nin 14 Mayıs’ta düzenlenecek seçimlerin güvenliğine ilişkin endişelerin giderilmesine genel görüşme açılmasını önerisi, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Fotoğraf: AA

Seçimler yaklaşırken tartışılan konulardan biri de sandık güvenliğine ilişkin endişe. HDP bu endişeye dair Meclis’te geneç görüşme istedi.

ANKA’nın haberine göre HDP Grubu adına söz alan İzmir Milletvekili Murat Çepni, buna gerekçe olarak şunları söyledi:

“Bir taraftan yalan, kara propaganda, eşitsizlik, hamaset koşullarında halkın iradesinin yansıması engellenmeye çalışılırken, bir diğer taraftan da seçim öncesinde ve seçim sırasında yansıyan iradenin hangi yol ve yöntemlerle gasp edileceği kaygısı tartışılıyor. Seçim güvenliği meselesi AKP’li yıllarda tavan yapmış bir mesele çünkü AKP’nin hem seçimlerde hem de diğer bütün politikalarında ortaya koyduğu ustalık dönemi diye tarif edilen hırsızlık süreci bunu tartışmayı fazlasıyla gerektiriyor. Örneğin, 2017’de, Anayasa referandumunda AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ‘Atı alan Üsküdar’ı geçti’ demişti ve mühürsüz oylar sayılmıştı. Yine, 2018 seçimlerine OHAL koşullarıyla girmiştik, kayyum atanan belediyelerin tüm imkânları iktidar tarafından kullanılmıştı. Yine, sandık birleştirme yöntemiyle 200 bine yakın yurttaşımızın, insanımızın iradesi gasp edilmişti, yönlendirilmeye çalışılmıştı, tehdit edilmişti.”

CHP ve İYİ Parti de HDP’nin bu önerisine destek verdi. Ancak öneri, AKP ve MHP’li milletvekillerin oylarıyla reddedildi.