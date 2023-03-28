Kenan Doğulu’nun şarkısı izinsiz ‘çalındı’

Şarkıcı Kenan Doğulu, AKP’lilerin hazırlayıp paylaştığı bir videoda “Yaparım Bilirsin” şarkısının izinsiz kullanılmasına tepki gösterdi.

Görsel: AA

AKP İstanbul İl Teşkilatı, bugün Twitter hesabından bir video yayınladı. Videoda Togg markası yer alıyor.

Videoda AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da yer alıyor. ‘Yaparım Bilirsin’ etiketiyle paylaşılan video Erdoğan’ın görüntüsü ve yaparım bilirsin sözüyle bitiyor.

Videoda bir şarkı da kullanılıyor. Şarkı, Kenan Doğulu’nun 1993’te çıkardığı “Yaparım Bilirsin” şarkısı.

Video, iktidara yakın farklı hesaplardan da paylaşılırken AKP’li Whatsapp gruplarında “Yaparım Bilirsin” etiketiyle Twitter’da paylaşım yapılması istendi.

Doğulu, şarkının kullanılmasıyla ilgili kendisinden izin alınmadığını belirtti.

Instagram hesabından açıklama yapan Doğulu şunları söyledi: “Yaparım Bilirsin adlı şarkımın, içinde Togg markasının da yer aldığı siyasi içerikli bir videoda, benden yazılı veya sözlü herhangi bir izin alınmadan paylaşıldığını dostlarımın ve çalışma arkadaşlarımın uyarısı üzerine fark ettim. Ben de sizler gibi bunu ilk ke sosyal medyada gördüm ve çok şaşkınım.”