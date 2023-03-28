Merkez Bankası’ndan Hazine’ye 40, ‘Tek Yürek’e 30 milyar TL

Merkez Bankası’nın 2022 faaliyetlerine ilişkin kar dağıtımı bankanın bugün düzenlenen genel kurulunda onaylandı.

Bankanın ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasında vadettiği 30 milyar lirayı en geç birkaç gün içinde yatırması bekleniyor.

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Bankanın geçen yılki karı 72,02 milyar lira olarak Resmi Gazete’de ilan edilmişti.

Merkez Bankası 30 milyar lira deprem bağışının ardından Hazine’ye yaklaşık 40 milyar lira aktarması bekleniyor.

Kar aktarımları haricinde halihazırda ödenenler dahil 2022’de Merkez Bankası yaklaşık 22 milyar lira kurumlar vergisi ödemiş olacak.

Hazine’ye her yıl yapılan aktarımlar genel kurulun düzenlendiği gün ya da takip eden birkaç gün içinde tamamlanıyor.

‘Tek Yürek’ ifşa listesi

15 Şubat’ta ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ortak yayınıyla ‘Türkiye Tek Yürek’ başlığıyla bağış kampanyası düzenlenmiş. Toplanacak yardımlar, AFAD ve Kızılay’a verilecekti.

213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan yayında sanat, iş ve spor dünyasından isimler, siyasiler, resmi kurum temsilcileri, kamu bankalarının müdürleri de çeşitli miktarlarda bağış vaadinde bulunmuştu.

Ayrıca her biri 50 liradan 9 milyonu aşkın SMS gönderilmişti.

Toplamda bağışlanacağı vadedilen para 115 milyar 146 milyon 528 bin lirayı buldu.

Bunlar arasında Merkez Bankası 30 milyar lira vaadiyle öne çıkmıştı.

Ama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 14 Mart’ta kadar 74 milyar 118 milyon 164 bin lira yatırıldığını, yani 41 milyar 28 milyon 364 bin liranın yatırılmadığını açıklamıştı.

Bu durum karşısında AFAD’ın söz verdiği tutarı ödemeyen kişi ve kurumları ifşa etmeye hazırlandığı bildirilmişti.