‘Tek Yürek’ teklemiş: Depremzedelere bağışlandığı söylenen 41 milyar lira ortada yok

‘Türkiye Tek Yürek‘ kampanyasında söz verilen yaklaşık 115 milyar liranın yaklaşık 41 milyar lirası yatırılmamış.

‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyası ortak yayınla yürütülmüştü.

15 Şubat’ta ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ortak yayınıyla ‘Türkiye Tek Yürek’ başlığıyla bağış kampanyası düzenlenmiş. Toplanacak yardımlar, AFAD ve Kızılay’a verilecekti.

213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan yayında sanat, iş ve spor dünyasından isimler, siyasiler, resmi kurum temsilcileri, kamu bankalarının müdürleri de çeşitli miktarlarda bağışta bulunmuştu. Merkez Bankası’nın 30 milyar liralık bağışı çok kornuşulmuştu.

Ayrıca her biri 50 liradan 9 milyonu aşkın SMS gönderilmişti.

Toplamda bağışlanan para 115 milyar 146 milyon 528 bin lirayı buldu.

Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın açıklamasına göre bugüne kadar yatırılan paranın tutarı 74 milyar 118 milyon 164 bin lira. Yani 41 milyar 28 milyon 364 bin lira yatırılmamış.