‘Tek Yürek’ için ifşa listesi hazırlanıyormuş

AFAD, ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasında söz verdiği tutarı ödemeyen kişi ve kurumları ifşa etmeye hazırlanıyor.

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15 Şubat’ta ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ortak yayınıyla ‘Türkiye Tek Yürek’ başlığıyla bağış kampanyası düzenlenmiş. Toplanacak yardımlar, AFAD ve Kızılay’a verilecekti.

213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan yayında sanat, iş ve spor dünyasından isimler, siyasiler, resmi kurum temsilcileri, kamu bankalarının müdürleri de çeşitli miktarlarda bağış vaadinde bulunmuştu.

Ayrıca her biri 50 liradan 9 milyonu aşkın SMS gönderilmişti.

Toplamda bağışlanacağı vadedilen para 115 milyar 146 milyon 528 bin lirayı buldu.

Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın 14 Mart’ta açıkladığına göre, bugüne kadar yatırılan paranın tutarı 74 milyar 118 milyon 164 bin lira. Yani 41 milyar 28 milyon 364 bin lira yatırılmamış.

AFAD tek tek aramış

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre AFAD, yardım yapacağını açıklayıp henüz parayı göndermeyenleri ifşa edecek.

Habere göre AFAD, söz verdiği tutarı ödemeyen herkesi tek tek aramış. Ödemeyenler “Binam var, kamulaştırırsanız söz verdiğim parayı yatıracağım”, “Ani ödemem çıktı, ödeyemiyorum”, “Para bekliyorum, aldığımda ödeme yapacağım” ve “Konteyner alacağım veya kalıcı konutlara destek olacağım” gibi mazeretler sunmuş.

Aktarılana göre, AFAD ilerleyen dönemde vadettiği tutarı ödemeyen kurum ve kuruluşların listesini yayınlayabilir. Böylece söz verip ödemeyenler ifşa olacak.