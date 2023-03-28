Bankalar kur şokuna karşı stres testlerine başladı

Bankalar seçim sonrası olası bir kur ve faiz şokuna karşı stres testlerine başladı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Çin’den feyz alıp ortaya attığı ekonomi modelinde ‘Türkiye’nin uçacağı’ söyleniyordu ama tersi oldu. Ekonomistlerin mantıklı açıklama bulamadığı model, düşük faiz üzerine kurulu. Ama işler istendiği gibi gitmediği ve piyasa faizleri düşmediği için bankalar son bir buçuk yılda devreye alınan çok sayıda kısıtlamaya maruz kaldı.

Piyasaysa önümüzdeki seçimlerin Türkiye finans piyasalarında köklü bir değişim yaratıp yaratmayacağına odaklanmış durumda.

Millet ittifakı ekonomi politikalarında ‘normale dönüş’ vadederken, cumhur ittifakından karışık mesajlar geliyor.

Reuters’a bilgi veren üst düzey dört bankacıysa seçimi iktidar veya muhalefet hangi taraf kazanırsa kazansın ekonomideki mevcut uygulamaların ‘sürdürülemez’ olduğunu vurguladı.

Bankacılar, ortodoks politikaların giderek bir zaruret haline geldiğini belirterek, bu politikalara geçişin ani değil kademeli olması gerektiğini belirtti.

Bankalarınsa seçim sonrası olası bir kur ve faiz şokuna karşı stres testlerine başladığı bildirildi.