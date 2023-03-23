Mehmet Şimşek işi olmayınca Nebati hemen topa girdi

AKP’nin eski maliye bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide eskiye dönmek istediği iddia edilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talebini reddedince şimdiki Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ni uzunca hatırlattı.

Fotoğraf: Twitter

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Çin’den feyz alıp ortaya attığı ekonomi modelinde ‘Türkiye’nin uçacağı’ söyleniyordu ama tersi oldu. Ekonomistlerin mantıklı açıklama bulamadığı model yüzünden yabancı yatırımcılar da ülkeyi terk etti. Modelin uygulayıcısıysa Nureddin Nebati’ydi.

Reuters’ın 16 Mart’ta geçtiği haberde ‘Erdoğan’ın bir şekilde Mehmet Şimşek’le ekonomideki sıkıntılı dönemi aşmak istediği’ yazılmıştı. Hatta AKP’nin seçim beyannamesinde mevcut ekonomi politikalarından geri adım atmaya hazırlandığı belirtilmişti.

20 Mart’ta AKP genel merkezinde Erdoğan’la görüşen Şimşek ‘aktif siyaseti düşünmediğini’ açıklayarak kibarca teklifi reddetmişti.

Şimşek’ten istediğini alamayan Erdoğan dün gece NTV ve Star TV ortak yayınında seçimi kazanırsa yeni dönemde ekonomi politikalarının ne olacağı sorusuna, “Makro ekonomide ulaştığımız bu başarıların temelinde yatırım var. İstihdam var… ihracat var ve cari fazla yoluyla büyümeyi merkeze alan bir Türkiye var. Bu bir ekonomik modeldir. Yeni dönem büyüme ve nitelikli istihdam artışında bir atılım dönemi olacaktır” cevabını verdi.

Nebati de suskunluğunu bozdu

Uzun süredir tartışmalı ekonomi modeline dair konuşmayan Nebati, bugün Twitter’dan uzun bir tweet attı. Bakan özetle şunları dedi:

*Ülkemizde yaşadığımız elim afetler sonrasında da Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan asla vazgeçmiyor, Türkiye Ekonomi Modelimizle ülkemizin kalkınması, insanımızın refah düzeyinin artırılması için kararlılıkla yol alıyoruz

*Türkiye Ekonomi Modeli, küresel ekonomide dönüşümler yaşanırken, ülkemizi geleceğe yön veren ilk 10 ekonomiden biri haline getirmek; katma değerli üretim gücümüzü tahkim edip orta gelir tuzağını aşmak için doğru zamanda atılmış isabetli bir adımdır

*Türkiye Ekonomi Modeli miadı dolmuş acı ilaçları bir kenara koyarak Türkiye Yüzyılı vizyonumuza doğru çizdiği kendi rotasıdır.

*Bu rotanın güzergahı yatırımdan geçiyor. Yepyeni iş ve istihdam fırsatlarından, yüksek teknolojili, katma değerli üretimden ve artan ihracattan geçiyor.

*Bu rotanın güzergahı kapsayıcı, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeden, cari fazla veren bir ekonomiden geçiyor

*Turizm çeşitlendirme faaliyetleriyle sürdürmeyi ve 2023 yıl sonunda 60 milyon ziyaretçi ile 56 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz