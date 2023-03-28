Twitter ‘sana özel’de sadece mavi tikliler görünecek

Twitter CEO’su Elon Musk, 15 Nisan’dan itibaren sadece onaylanmış hesapların anketlerde oy kullanabileceğini ve ‘Sana Özel’ kısmında önerileceğini açıkladı.

Musk, çalkantılı bir sürecin ardından Ekim 2022’de 44 milyar dolara Twitter’ı satın almıştı. Sosyal medya platformundaki bot hesaplardan dolayı bir süre şirketi satın alma planını rafa kaldıran Musk, olayın yargıya taşınmasından sonra şirketi satın almıştı.

ABD’li milyarder, şirketi satın aldıktan sonra büyük değişikliklere gitti. Bunlardan en konuşulanı mavi tikin paralı hale getirilmesi yani para veren mavi tik edinebiliyor.

Dezenformasyonla mücadele

Para karşılığı satılmadan önce mavi tikin amacı, Twitter’da başta ünlü kişiler ve gazeteciler olmak üzere bilgi kirliliğini önlemek ve doğrulama sağlamaktı. Musk aksini iddia etse de mavi tik birçok kişi ve kuruluş için ‘statü sembolü’nden daha çok dezenformasyonla mücadeleye yardımcı olan bir araç özelliği taşıyordu.

Musk, mavi tikin statü sembolü olduğunu belirtmiş, parayla satılması durumunda bot hesapların önüne geçileceği ve kullanıcılar arasında statü farkının kalkacağını savunmuştu.

Sana özel

Musk’ın diğer değişikliklerinden birisi de, kullanıcıların zaman tüneline ‘Sana Özel’ kısmının eklenmesi. Bu sayede bir kullanıcının takip etmediği ama ‘hoşuna gidebileceği’ içerikler de gösteriliyordu.

Twitter CEO’sunun bugün duyurduğuna göre platforma yeni değişiklikler geliyor. Sana özel kısmında sadece onaylı hesaplar gözükecek. Ayrıca Twitter anketlerinde sadece bu hesaplar oy verebilecek.

Musk, şunları dedi:

*15 Nisan’dan itibaren, kullanıcıların ‘Sana Özel’ kısmında sadece mavi tikli hesaplar önerilecek.

*Bu, botlarla mücadele etmenin tek gerçekçi yolu.

*Twitter anketlerinde oy kullanma hakkı da sadece onaylanmış hesaplara verilecek.

*Bununla birlikte, hizmet şartlarına uyuyorlarsa ve bir insanı taklit etmiyorlarsa, doğrulanmış bot hesaplarına sahip olmakta sorun yok.

That said, it’s ok to have verified bot accounts if they follow terms of service & don’t impersonate a human — Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2023

ABD’li milyarder, mavi tikin parayla satılmasının botlarla mücadele için elzem olduğunu belirtmişti.

Musk, Aralık 2022’de “Twitter’dan istifa etmeli miyim” anketi yapmıştı. Katılımcıların yüzde 57,5’i “Musk gitsin” demişti. Anketten kısa bir süre Musk ‘anketlerde sadece onaylanmış hesapların oy kullanmasının’ harika bir fikir olduğunu savunmuştu.