Rapor: Deprem nedeniyle 658 bin kişi işsiz kaldı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye ve Suriye’de depremler nedeniyle çok sayıda kişinin işini kaybettiğini belirterek, istihdam için acil önlemler alınması çağrısında bulundu.

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ILO’nun raporunda, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye’de yüz binlerce kişinin işini kaybetti. Raporda acilen yeni iş alanlarının yaratılması gerektiği belirtildi.

DW Türkçe’nin haberine göre raporda acilen yeni istihdam olanaklarının oluşturulmaması halinde bölgede yoksulluk ve çocuk işçiliği risklerinin artacağı vurgulandı.

Rapora göre Türkiye’nin depremden etkilenen bölgelerinde en az 658 bin çalışan artık geçimini sağlayamayacak duruma düştü. 150 binden fazla işyeriyse kullanılamayacak hale geldi.

Örgütün tahmini hesabına göre bu durum çalışanlar için ayda ortalama 230 dolarlık gelir kaybına yol açtı. Çalışanların net gelirlerindeki azalmanın ayda yaklaşık 150 milyon doları bulduğu tahmin edildi.

Suriye’deki durum daha da kötüleşti

12 yıl süren iç savaş nedeniyle halihazırda büyük ekonomk ve sosyal sorunların olduğu Suriye’de depremler nedeniyle 170 bin kişi işini kaybetti. Bu çalışanların kazançlarıyla aile ve yakın çevrelerinden yaklaşık 725 bin kişiye baktıkları belirtildi.

Depremler nedeniyle meydana gelen tahmini gelir kaybınıysa aylık 5,7 milyon avro olarak hesaplayan ILO, felaketten etkilenen bölgelerdeki şirketlere hızlı bir şekilde iş imkanı sunabilmeleri için destek olmak istediklerini kaydetti.

Depremin bilançosu

Bu arada cumhurbaşkanlığına göre depremlerin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükü 2 trilyon lira, yani yaklaşık 104 milyar dolar.

Birleşmiş Milletler (BM) depremlerin faturasını 100 milyar dolardan fazla, CHP’yse 126 milyar dolar olarak hesaplamıştı.