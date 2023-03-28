Türkiye’ye 27 milyar liralık ceza: Gerisi gelebilir

Türkiye, Irak hükümetinin iznini almaksızın Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden (KYB) petrol ithal ettiği için 1,4 milyar dolar (yaklaşık 27 milyar lira) tazminat ödemeye mahkum edildi. Rakam daha da yükselebilir.

Irak petrolü Ceyhan’a sevk ediliyor. Fotoğraf: AA

Bağdat yönetimi, dokuz yıl önce KYB’den petrol ithalatını durdurması ve bu ithalattan ötürü uğradığı zararı karşılaması için Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nde (ICC) Türkiye’ye tazminat davası açmıştı.

Mahkeme davacıyı haklı buldu. Sevkiyatın durdurulmasına ve Türkiye’nin 2014-2018 dönemi için Irak’a 1,4 milyar dolar tazminat ödemesine hükmedildi.

Reuters’e konuşan bir yetkili, Türkiye’nin tahkim mahkemesinin alacağı karara uyacağını Bağdat yönetimine bildirdiğini belirtmişti.

Nitekim karar üzerine Türkiye KBY’den petrol sevkiyatını durdurdu.

Bir dava daha var

Aynı bağlamda açılmış, 2018’den bugüne kadarki dönem için bir dava daha var. Irak, toplamda Türkiye’den 30 milyar dolar istiyor.

Türkiye bugüne kadar KBY’den günde ortalama 450 bin varil, Irak’tan ise günde 75 bin varil ham petrol ithal ediyordu.

Bütün olarak bakıldığında 2022 sonu itibariyle Türkiye petrol ve petrolyum ürünleri ithalatının yüzde 27’sini Irak’tan yapıyor.