Irak, Kerkük-Ceyhan boru hattından Türkiye’ye petrol akışını durdurdu

Merkezi Irak hükümeti, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (KBY) Türkiye’ye petrol sevkiyatını durdurdu.

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Bağdat yönetimi, Türkiye’nin KBY ile yaptığı sözleşmenin Irak hükümetiyle arasındaki anlaşma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle konuyu yargıya taşımıştı.

VOA Türkçe’nin Reuters’dan aktardığına göre bir yetkili, Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin Irak’ın başvurusu lehine karar verdiğini ve KBY’nin Bağdat’tan izin almadan Türkiye’ye yaptığı satışın durdurulmasına hükmettiğini söyledi.

Aynı kaynak Türkiye’nin daha önce tahkim mahkemesinin alacağı karara uyacağını Bağdat yönetimine bildirdiğini de iletti.

Sözleşmeyle bölgeden Ceyhan limanına petrol sevk ediliyordu. Bağdat yönetimi bölgesel yönetimin petrol satışının Irak anayasasına aykırı olduğunu ve yasal olmadığını ifade ediyordu. Hattan günde 450 bin varil petrol akışı sağlanıyordu.