Acun Ilıcalı Britanya basınına dert yandı: Ekonomi tam bir felaket

Acun Ilıcalı, Daily Mail gazetesine verdiği söyleşide 6 Şubat depremlerinin yarattığı yıkımı anlatırken, Türkiye’de ekonominin durumunu ‘tam bir felaket’ diye niteledi.

Acun Ilıcalı İngiltere Championship takımı Hull City’nin sahibi.

İngiltere Championship takımı Hull City’nin sahibi olduğu için Britanya basınına sık sık haber olan Acun Ilıcalı, söyleşide, “Her dakikayı televizyon başında yaşadık. Tam bir felaketti, hepimiz ağlıyorduk, herkes ağlıyordu. Tek beklediğimiz bir canın daha kurtulduğu haberini almaktı” dedi.

Ilıcalı, şöyle devam etti: “Çok fazla insan kaybettik, çok fazla insan zarar gördü. Evlerini kaybettiler, işlerini kaybettiler, her şeylerini kaybettiler ve ekonomi tam bir felaket.”

‘Artık daha olumlu düşünme ve hayatta kalanlara destek olma zamanı olduğunu’ belirten bu akşamki Türkiye-Hırvatistan’a maçı için, “Bu gece bir cenaze töreni gibi yaşanmayacak, umudun gecesi olacak” dedi.