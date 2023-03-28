Ağıralioğlu’na ‘yol arkadaşı’ndan zor soru: Masaya dönelim diyen sen değil miydin?

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Rıdvan Uz, partisinden istifa eden Yavuz Ağıralioğlu’na “Ben karşı görüş bildirirken sen altılı masaya dönülmesi için el kaldırmadın mı?” diye sordu.

Fotoğraf: CHP

Altılı masanın partisine tuzak kurduğunu savunan Ağıralioğlu, 22 Mart’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, altılı masadaki partileri ve HDP’yi ağır suçlamalarla hedef almıştı.

Millet ittifakına eleştiri dozunu giderek yükselten Ağıralioğlu, önce Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini söyledi, son olarak da partisinden istifa etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de istifa kararını kendisiyle görüşmeden duyuran Ağıralioğlu’yla randevusunu iptal etti.

Tartışmalar sürerken, Ağıralioğlu’na partili arkadaşından zor bir soru geldi. İYİ Partili Uz, Ağıralioğlu’nun altılı masaya geri dönülmesi için divanda el kaldırdığını hatırlattı.

“Sormam gereken soru şu: Hatırlarsın sanırım. Divanda senin de olduğun ortamda altılı masaya tekrar dönülmemesi konusunda ben görüş bildirirken, sen masaya dönülmesi konusunda el kaldırandın şimdi ne oldu?”