Bakan Bozdağ: Depremde kusuru bulunanlara gereken yapılacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısının 325’e yükseldiğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Bakan Bozdağ, Hakimevi’nde düzenlenen iftar programında depremzedelerle bir araya geldi.

AA’nın haberine göre Bozdağ, depremzedelerin ev eşyalarının temini için nakdi yardımda bulunulacağını söyledi.

Deprem konutlarının bir kısmının temellerinin atıldığını söyleyen Bozdağ, “Planlamaya göre, haziran ayı sonuna kadar bu temellerin tamamı atılacak. Gelecek senenin en geç haziran ayına kadar da vatandaşlarımız bu konutlara kavuşma imkanını bulacak” şeklinde konuştu.

Bozdağ, depremden etkilenen bölgelerde ‘deprem soruşturma büroları’ oluşturulduğunu hatırlatarak şöyle bilgi verdi:

“Depremde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 1552 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. Bunlardan 325 şüpheli tutuklandı, 566 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 355 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken 98 şüpheli için şu anda gözaltı talimatı verilmiş durumdadır. Adli tahkikat bütün boyutlarıyla devam etmektedir.”

‘Üzeri örtülmeyecek’

Yurt dışına kaçan ve Adalet Bakanlığınca iadeleri talep edilen dört kişi olduğunu söyleyen Bozdağ, hakkında soruşturma olanlardan 74 şüphelinin de öldüğünü bildirdi.

Bakan Bozdağ, yıkılan binaların yapımının her aşamasında kusur ve ihmalleri bulunanlarla ilgili gerekenlerin yapılacağını ve bu konunun üzerinin örtülmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.