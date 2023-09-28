Akşam Postası / 28 Eylül 2023

Altın Portakal’dan geri adım: Kanun Hükmü belgeseli seçkiye yeniden alındı

Altın Portakal Film Festivali’nden çıkarılan ‘Kanun Hükmü’ belgeseli seçkiye geri alındı.

Döviz arayışı: Mehmet Şimşek Londra yolcusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki hafta uluslararası yatırımcılarla görüşmek için Britanya’nın başkenti Londra’ya gidiyor.

Ek MTV için AYM onayı

Anayasa Mahkemesi (AYM), ek MTV’ye yönelik itirazı reddetti. Böylelikle AYM ek MTV’yi onayladı.

Aynı gün içinde üç genç doktor yaşamına son vermiş

Türk Tabipleri Birliği’ne göre (TTB) aynı gün içinde üç doktor intihar etti.

Çok okunan Ege Üniversitesi yemek zammında sağ gösterip sol vurdu

Bahçelievler’de bir binada patlama: İki can kaybı

İstanbul Bahçelievler’de bir binanın beşinci katındaki dairede doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı şüphelenilen bir patlama meydana geldi. İki kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

Ege Üniversitesi yemek zammında sağ gösterip sol vurdu

Ege Üniversitesi, öğlen yemeği fiyatını düşürürken, kahvaltı ve akşam yemeğinin fiyatını artırdı.

İstanbul’da kuvvetli yağış yarına kadar sürecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul’da yarın sabaha kadar sürmesi beklenen kuvvetli yağışlar için uyardı.

Çok okunan Aynı gün içinde üç genç doktor yaşamına son vermiş

Wagner askerlerini taşıyan uçak pistten çıktı: 140 ölü

Mali’de, Mali ve Rus paralı asker şirketi Wagner askerlerini taşıyan uçağın pistten çıkması sonucu 140 kişi öldü.

Camide içkili fotoğraf paylaşan kişiye dört yıla kadar hapis istemi

İstanbul’da camide vodkayla fotoğraf paylaşan 19 yaşındaki S.Y.Ö. hakkında ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından dört yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

‘Atatürk’e hakaret’ten tutuklanan liselinin üç yıla kadar hapsi istendi

İstanbul’da, Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını kasığına sürttüğü için tutuklanan 17 yaşındaki lise öğrencisi A.E.S. hakkında ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ten üç yıla kadar hapis cezası istendi.

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti resmen sona eriyor

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin lideri Samvel Şahramanyan yeni yılda Ermeni yönetiminin varlığının sona ereceğini söyledi.

İklim krizi: Japonya’da bozayı yavrularının yüzde 80’i somon kıtlığından öldü

Japonya’da bozayı yavrularının yüzde 80’i somon bulamadığı için açlıktan öldü. Uzmanlara göre somon kıtlığının ana nedeni, iklim krizi kaynaklı artan deniz sıcaklıkları.

Harry Potter’ın ‘Dumbledore’u Michael Gambon hayatını kaybetti

Harry Potter serisinin sevilen karakteri Albus Dumbledore’u canlandıran Michael Gambon 82 yaşında hayatını kaybetti.