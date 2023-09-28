Wagner askerlerini taşıyan uçak pistten çıktı: 140 ölü

Mali’de, Mali ve Rus paralı asker şirketi Wagner askerlerini taşıyan uçağın pistten çıkması sonucu 140 kişi öldü.

Fotoğraf: Twitter

Yaklaşık bir ay önce de Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin uçak kazasında hayatını kaybetmişti.

23 Eylül’de meydana gelen kazanın görüntüleri yeni paylaşıldı. Görüntülere göre uçak inişten sonra pistte durmayı başaramıyor ve çevre yolunu geçerek setten düşüp alev alıyor.

📹 A video allegedly showing the crash of an Il-76 plane owned by the private military company #Wagner in Mali has appeared online. pic.twitter.com/5VS2Oq2q5u — KyivPost (@KyivPost) September 27, 2023

Uçakta ölenler arasında bir Rus pilot da var. Kazanın uçağın yakıt deposundaki bir arızadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Wagner isyanı

Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner’e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna’yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

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Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), ‘silahlı isyan’ suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner’in isyanını ‘vatana ihanet’ olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova’ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimiyse ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Prigojin’in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Rusya’da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin’e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, “Prigojin, Belarus’a gidecek” demişti.