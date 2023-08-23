Wagner liderinin de içinde olduğu jet düştü: 10 ölü

Rusya’nın Tver bölgesinde özel bir jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirildi. Uçakta Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de bulunduğu iddia ediliyor.

Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin. Fotoğraf: AA

AA’nın Rus haber ajansı TASS’dan aktardığına göre 10 kişinin öldüğü özel jette Prigojin de bulunuyordu.

Öte yandan, Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürüldü.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moskova’dan St. Petersburg’a giden özel uçağın Tver bölgesinde düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Wagner’in Rus yönetimine isyanı

Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner’e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna’yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), ‘silahlı isyan’ suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner’in isyanını ‘vatana ihanet’ olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova’ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimiyse ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Prigojin’in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Rusya’da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin’e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, “Prigojin, Belarus’a gidecek” demişti.