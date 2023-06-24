Wagner lideri çekilme çağrısını kabul etti

Rus paralı asker şirketi Wagner’in lideri Yevgeni Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun, Rusya topraklarındaki ilerlemeyi durdurması çağrısını kabul etti.

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Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıkladı.

​​​​​​​AA’nın haberine göre Prigojin, Wagner’in Telegram kanalında sesli mesaj yayınladı.

Burada Prigojin, “Wagner’i dağıtacaklardı. 23 Haziran’da ‘Adalet Yürüyüşü’ne çıktık. Moskova’dan yaklaşık 200 kilometre uzağa bir günde vardık. Bu süre içinde savaşçılarımızın bir damla kanını akıtmadık” dedi.

Artık kanın dökülebileceği bir ana geldiklerini kaydeden Prigojin, “Bu yüzden, biz, taraflardan birinde Rus kanı dökülecek olmasının tüm sorumluluğunu anlayarak konvoylarımızı geri çeviriyor ve plana göre saha kamplarına geri dönüyoruz” ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Prigojin, Rus ordusunu Wagner’e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna’yı terk ederek önce sınırdaki Rostov bölgesine, sonrasındaysa Voronej Lipetsk bölgesine girmişti.

Prigojin ayrıca Moskova’ya gideceklerini açıklamış ve başkentte ‘terörle mücadele rejimi’ ilan edilmişti.

Ayrıca Federal Güvenlik Servisi (FSB), ‘silahlı isyan’ suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner’in isyanını ‘vatana ihanet’ olarak nitelendirmişti.