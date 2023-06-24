Moskova’da ‘terörle mücadele rejimi’ ilanı: Sokağa çıkmayın

Rus paralı asker şirketi Wagner’in lideri Prigojin’in başlattığı ‘silahlı isyan’ sonrası başkent Moskova’da ‘terörle mücadele rejimi’ ilan edildi.

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Sputnik’in haberine göre Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, başkent sakinlerine duyurusunda, “Değerli başkentliler, Moskova’da terörle mücadele rejimi ilan edilmiştir. Güç bir durum içerisindeyiz” dedi.

Sobyanin, bazı yerlerde yolların trafiğe kapatılabileceğini de söyledi ve bu nedenle başkent sakinlerinden ‘gerekmedikçe sokağa çıkmamalarını’ istedi.

Terörle mücadele rejimi, yollarda ve kamuya açık alanlarda kontrollerin sıkılaştırılmasını içeren bir uygulama. Bunun yanında Sobyanin, ‘tehlikenin minimuma indirilmesi adına’ pazartesi günü Moskova’da tatil günü ilan ettiğini söyledi. Sadece hükümet birimleri ile 7/24 çalışma gerektiren işletmeler ve savunma-sanayiyle ilgili tesislerde pazartesi olağan çalışmaların süreceğini ekledi.

Ne olmuştu?

Prigojin, Rus ordusunu Wagner’e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna’yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), ‘silahlı isyan’ suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner’in isyanını ‘vatana ihanet’ olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova’ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimiyse ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.