Bahçelievler’de bir binada patlama: Bir can kaybı

İstanbul Bahçelievler’de bir binanın beşinci katındaki dairede doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı şüphelenilen bir patlama meydana geldi. Bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

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Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’ndeki bir binanın beşinci katındaki dairede, doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı düşünülen bir patlama meydana geldi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul Valiliği bir kişinin hayatını kaybettiğini, dört kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ekiplerin binadaki müdahalesi devam ediyor.