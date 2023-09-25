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Yaramazlara biraz batar!

TÜBİTAK tesisinde patlama: Valiliğe göre bir kişi ‘eks oldu’

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü’nde (SAGE) patlama oldu. Ankara valiliğinin açıklamasında patlama sonucunda bir kişinin ‘olay yerinde eks olduğu’ ifadesine yer verildi.

Mamak Gökçeyurt’ta bulunan TÜBİTAK SAGE’de saat 16:40’ta atık kimyasallardan kaynaklandığı belirtilen bir patlama meydana geldi.


Patlamada bir kişinin öldüğü bilgisine yer verilen valilik açıklamasında ‘eks oldu’ ifadesi dikkat çekti.

“Mamak/Gökçeyurt mahallesinde bulunan TÜBİTAK SAGE tesisinde saat 16.40’da atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda bir vatandaşımız olay yerinde eks olmuştur. Gerekli adli ve idari inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

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‘Eks oldu’ daha çok doktorlar arasında ‘Kaybettik’ anlamında kullanılan bir ifade.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de patlamada ‘başka yaralanan bulunmadığını, yangının söz konusu olmadığını’ bildirdi.

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Akşam Postası / 25 Eylül 2023

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