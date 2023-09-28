Fenerbahçe galibiyet serisini 13’e çıkardı

Süper Lig’in 3’üncğ hafta erteleme maçında Başakşehir’i konuk eden Fenerbahçe, rakibini 4-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

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Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmaya çok etkili başlayan sarı-lacivertliler, 5. dakikada Alexander Djiku’nun golüyle öne geçti.

Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 10’uncu dakikada organize gelişen hücumda Duarte’nin kendi kalesine golüyle farkı ikiye çıkardı.

Üstün oyununa devam eden Fenerbahçe, 20’nci dakikada Szymanski’yle üçümcü golü de buldu. 3-0’dan sonra baskısını azaltan sarı-lacivertliler, pozisyonlar bulsa da bunları değerlendiremedi ve soyunma odasına 3-0 önde girdi.

İkinci yarıya daha kontrollü başlayan Fenerbahçe, kontrolü elinde tutsa da rakip kaleye çok adamla gitmemeyi tercih etti. Müsabakanın 80’inci dakikasında Szymanski’yle bir gol daha bulan Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, bu sezon çıktığı 13’üncü resmi maçını da kazanmayı bildi.