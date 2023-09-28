Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ege Üniversitesi yemek zammında sağ gösterip sol vurdu

Ege Üniversitesi, öğlen yemeği fiyatını düşürürken, kahvaltı ve akşam yemeğinin fiyatını artırdı.

Fotoğraf: ANKA

Üniversitelerde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Ege Üniversitesi’nde yemek fiyatlarına yüzde 200’ün üzerinde zam yapılmıştı. Böylece 6,5 liralık öğlen yemeği 20 liraya çıkarılmıştı.


Bir garip ‘düzeltme’

ANKA’nın haberine göre üniversite yönetimi tepkilerden sonra fiyatlarda ‘değişiklik’ daha yaptı. 20 liralık öğle yemeğinin fiyatı 15 liraya düşürüldü. Buna karşılık 20 lira olacağı açıklanan sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin fiyatı 35 liraya çıkarıldı.

Çok okunan
Ek MTV için AYM onayı

Öğrenciler doğal olarak tepkili.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğrenci yemeklerine yüzde 193 zam

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci yemeklerine yüzde 100 zam

ODTÜ’de öğrenci yemeklerine yüzde 76 zam

Marmara Üniversitesi’nde öğrenci yemeklerine yüzde 200 zam

İTÜ’de öğrenci yemeklerine iki ayda ikinci zam

SON HABERLER