Ege Üniversitesi yemek zammında sağ gösterip sol vurdu

Ege Üniversitesi yemekhanesinde uygulanmaya başlanan ve %200ü geçen zam miktarı kabul edilemez! Ege üniversitesi yönetmeliği bu karardan derhal çekilmelidir, üniversiteler ticari bir kurum değildir ve ücretsiz yemekhane tüm öğrencilerin hakkıdır!#egeüniversitesi #yemekhane #zam pic.twitter.com/QhktGNbihJ