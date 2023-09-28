Ege Üniversitesi yemek zammında sağ gösterip sol vurdu

Ege Üniversitesi, öğlen yemeği fiyatını düşürürken, kahvaltı ve akşam yemeğinin fiyatını artırdı.
Üniversitelerde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Ege Üniversitesi’nde yemek fiyatlarına yüzde 200’ün üzerinde zam yapılmıştı. Böylece 6,5 liralık öğlen yemeği 20 liraya çıkarılmıştı.
Bir garip ‘düzeltme’
ANKA’nın haberine göre üniversite yönetimi tepkilerden sonra fiyatlarda ‘değişiklik’ daha yaptı. 20 liralık öğle yemeğinin fiyatı 15 liraya düşürüldü. Buna karşılık 20 lira olacağı açıklanan sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin fiyatı 35 liraya çıkarıldı.
Öğrenciler doğal olarak tepkili.