Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğrenci yemeklerine yüzde 193 zam yapıldı.
Üniversitelerin açılmasına günler kala birçok okulda öğrenci yemeklerine büyük zam geldi.
Zam gelen üniversitelerin arasında Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ, Marmara, Ege, Ordu, Gaziantep, Ankara ve Akdeniz gibi üniversiteler var.
Yeni bir zam haberi de Dokuz Eylül’den geldi.
Okul yönetiminin açıkladığı yeni tarifeye göre öğrenci yemeklerinin fiyatı 17 liraya yükseltildi. Zamdan önce öğrenci yemeğinin fiyatı 5 lira 80 kuruştu. Böylelikle yemeklere yüzde 193 zam yapıldı.
Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci yemeklerine yüzde 100 zam
ODTÜ’de öğrenci yemeklerine yüzde 76 zam
Marmara Üniversitesi’nde öğrenci yemeklerine yüzde 200 zam
İTÜ’de öğrenci yemeklerine iki ayda ikinci zam
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