Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğrenci yemeklerine yüzde 193 zam yapıldı.

Fotoğraf: Dokuz Eylül Üniversitesi

Üniversitelerin açılmasına günler kala birçok okulda öğrenci yemeklerine büyük zam geldi.

Zam gelen üniversitelerin arasında Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ, Marmara, Ege, Ordu, Gaziantep, Ankara ve Akdeniz gibi üniversiteler var.

Yeni bir zam haberi de Dokuz Eylül’den geldi.

Okul yönetiminin açıkladığı yeni tarifeye göre öğrenci yemeklerinin fiyatı 17 liraya yükseltildi. Zamdan önce öğrenci yemeğinin fiyatı 5 lira 80 kuruştu. Böylelikle yemeklere yüzde 193 zam yapıldı.