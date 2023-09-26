Fahiş konut aidatlarına karşı çözüm arayışı: Sertifika ve denetim şartı masada

Konut aidatlarında fahiş fiyatlar için kamu-özel sektör temsilcileri bir araya geldi. Görüşmelerden sonra yöneticiler için eğitim-sınav şartı, sertifika zorunluluğu ve adli sicil kuralı kararları alındı.

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Hürriyet’in haberine göre ‘Tesis Yönetim ve Kamu Kurumları Çalışma Kampı’nda alınan kararlar şöyle:

Site yönetim şirketi için yeni bir mevzuat çalışması yapılacak. Ayrıca Kat Mülkiyeti Kanunu ile ilgili revizyon çalışmaları yapılarak TBMM sunulacak.

Yöneticiler için eğitim ve sınav şart olacak, sertifika zorunluluğu getirilecek.

Siteleri mafyavari yöneticilerden kurtarmak için, ‘adli sicil’ kuralı getirilecek.

Fahiş aidat tutarlarının nedenleri ve çözümü noktasında site bütçeleri, karar defterleri, tesis yönetim şirketi ve yöneticileri kamu kurumlarınca düzenli olarak denetlenecek.

Sitelerin anayasası olan yönetim planları profesyonel tesis yönetim şirketleri tarafından hazırlanacak ve müteahhit firmaların yapı yönetim danışmanlığı alması gerekecek.

Sitelere kesilen hizmet alım faturalarındaki KDV oranları yüzde 1’e düşürülerek aidatların gerilemesi sağlanacak.