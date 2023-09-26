Fahiş konut aidatlarına karşı çözüm arayışı: Sertifika ve denetim şartı masada

Konut aidatlarında fahiş fiyatlar için kamu-özel sektör temsilcileri bir araya geldi. Görüşmelerden sonra yöneticiler için eğitim-sınav şartı, sertifika zorunluluğu ve adli sicil kuralı kararları alındı.
Hürriyet’in haberine göre ‘Tesis Yönetim ve Kamu Kurumları Çalışma Kampı’nda alınan kararlar şöyle:
- Site yönetim şirketi için yeni bir mevzuat çalışması yapılacak. Ayrıca Kat Mülkiyeti Kanunu ile ilgili revizyon çalışmaları yapılarak TBMM sunulacak.
- Yöneticiler için eğitim ve sınav şart olacak, sertifika zorunluluğu getirilecek.
- Siteleri mafyavari yöneticilerden kurtarmak için, ‘adli sicil’ kuralı getirilecek.
- Fahiş aidat tutarlarının nedenleri ve çözümü noktasında site bütçeleri, karar defterleri, tesis yönetim şirketi ve yöneticileri kamu kurumlarınca düzenli olarak denetlenecek.
- Sitelerin anayasası olan yönetim planları profesyonel tesis yönetim şirketleri tarafından hazırlanacak ve müteahhit firmaların yapı yönetim danışmanlığı alması gerekecek.
- Sitelere kesilen hizmet alım faturalarındaki KDV oranları yüzde 1’e düşürülerek aidatların gerilemesi sağlanacak.
- Yöneticiler, e-tapu üzerinden tapu dairesine gitmeden konutlardaki kayıtlara ulaşabilecek. içi