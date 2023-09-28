İstanbul’u şiddetli yağış vurdu: İşçiler ve öğrenciler kurtarılmayı bekliyor

İstanbul’daki şiddetli yağış özellikle Arnavutköy’de su baskınlarına neden oldu. Bölgede mahsur kalan işçiler ve öğrenciler için kurtarma çalışması başlatıldı.

Fotoğraf: AA

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren hafif şekilde aralıklarla devam eden ve bazı bölgelerde etkisini artıran sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Meteorolojinin dün Marmara Bölgesi için yaptığı gök gürültülü sağanak uyarılarının ardından, sabah saatlerinden itibaren kentin bazı bölgelerinde aralıklı olarak yağış başladı.

AA’nın haberine göre bazı bölgelerde aralıklarla süren yağış, öğleden sonra özellikle kentin Silivri, Büyükçekmece, Çatalca gibi batı kesimlerinde yerini sağanağa bıraktı.

Havalimanı yolunda toprak kayması

İstanbul Havalimanı yolunda kuvvetli yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Yol trafiğe kapanırken, araçlar yolda kaldı.

Arnavutköy’de kayganlaşan yolda meydana gelen kazadaysa çok sayıda araçta hasar oluştu.

Tramvay istasyonunu su bastı

Kuvvetli yağış Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultangazi’de de ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Bazı bölgelerde su baskınları yaşandığı, mahsur kalma riskine karşı itfaiye ekiplerinin bölgede sevk edildiği belirtildi.

Çok okunan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti resmen sona eriyor

Bazı bölgelerde su seviyesinin araçların yarısına kadar yükseldiği gözlendi. Başakşehir’de bazı sürücüler suyla dolan yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı otomobiller de tamamen suya gömüldü.

Gaziosmanpaşa’da etkisini sürdüren sağanak yerini doluya bıraktı. Kuvvetli yağış nedeniyle Topkapı – Mescid-i Selam Tramvay Hattının Taşköprü istasyonunu su bastı.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde sağanak nedeniyle yolları su basarken, araçlar mahsur kaldı. Yağış Anadolu Yakası’nda Kavacık ve Çekmeköy’de de etkili oluyor.

Öğrenciler ve işçiler mahsur kaldı

Bu arada Arnavutköy Haraççı Mahallesi’ndeki Mehmet Zeki Obdan İlkokulu’nun bahçesini su bastı. Öğrenciler, öğretmenler ve okul idaresi personeli binanın içerisinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, öğrencileri dışarı çıkarmak için çalışma başlattı.

Çok okunan Ek MTV için AYM onayı

Ayrıca Arnavutköy’deki Domuz Deresi, kentte etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle taştı. Derenin taşması sonucu Hacımaşlı köyü mevkisinde bulunan, mobilya ve mermer imalatı yapılan bir atölyeyi su bastı.

İş yerinin suyla dolmaya başlaması üzerine içeride çalışan işçiler çatıya çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Derenin taşmasıyla atölyenin önünde biriken suyun fazla olması sebebiyle itfaiye ekipleri alana yaklaşamadı. Ekipler, kurtarma botu yardımıyla işçilere ulaşmaya çalışıyor.

Mahsur kalanların kurtarılması için bölgeye helikopter de istendi.