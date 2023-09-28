Döviz arayışı: Mehmet Şimşek Londra yolcusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki hafta uluslararası yatırımcılarla görüşmek için Britanya’nın başkenti Londra’ya gidiyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

‘Piyasaların sevdiği bir isim’ diye tanıtılan Mehmet Şimşek’in ekonomi koltuğuna geçmesine rağmen yabancı yatırımcının Türkiye’ye dönüşüne dair güçlü belirtiler yok. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmiş ve ilk gezisini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) yapmıştı. Daha sonraki duraklarsa Katar ve Suudi Arabistan olmuştu.

Diğer yandan Batı yatırımlarını çekmek için de kollar sıvanmıştı.

Ağustos başında Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, JP Morgan’ın İstanbul’da düzenlediği yatırımcı toplantısına katılmıştı. Şimşek bununla da kalmamış, eylülde ABD’de yatırımcılarla buluşmuştu.

Şimşek şimdi de Britanya’ya gidiyor.

Reuters’ın aktardığına göre Şimşek, Londra’da yatırımcılarla görüşecek. Şimşek’in burada uluslararası sermaye ve yatırımının Türkiye’ye gelmesi için çaba sarf etmesi bekleniyor.