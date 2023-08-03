Döviz arayışı: Şimşek ve Erkan, JP Morgan’ın yatırımcı toplantısına katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan’ın İstanbul’da düzenleyeceği yatırımcı toplantısına katılacak.

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İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetimin ekonomi politikalarını ‘normalleştirmesi’ ve Merkez Bankası’nın da faiz artırması bekleniyordu.

‘Piyasaların sevdiği bir isim’ olan tanıtılan Şimşek’in ekonomi koltuğuna geçmesine rağmen yabancı yatırımcının Türkiye’ye dönüşüne dair güçlü belirtiler yok. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmişti.

Yeni ekonomi yönetimi, Batı yatırımlarını çekmek için de kolları sıvadı.

Konuya yakın kaynakların Reuters’e verdiği bilgiye göre, Erkan ve Şimşek, JP Morgan’ın cuma İstanbul’da düzenleyeceği yatırımcı toplantısına katılacak.