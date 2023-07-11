Şimşek’in döviz arayışı: Şimdi de Suudi Arabistan yolcusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’la birlikte yarın Suudi Arabistan’a gidecek.

Mehmet Şimşek. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

‘Piyasaların sevdiği bir isim’ olan tanıtılan Şimşek’in ekonomi koltuğuna geçmesine rağmen yabancı yatırımcının Türkiye’ye dönüşüne dair güçlü belirtiler yok. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmiş ve ilk gezisini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) yapmıştı.

Şimşek, Yılmaz’la birlikte üç gün önce de Katar’a gitmişti. Şimdi de Merkez Bankası Başkanı Erkan’la birlikte Suudi Arabistan’a gidecek.

AA’nın aktardığına göre, görüşmeler kapsamında yatırımcı gruplarıyla toplantılar yapılacak. Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan’la ikili görüşecek Şimşek’in, 13 Temmuz’da Türkiye’ye dönmesi bekleniyor.