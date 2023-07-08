Döviz arayışı: Mehmet Şimşek, Katar yolcusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Katar’a gidecek.

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‘Piyasaların sevdiği bir isim’ olan tanıtılan Mehmet Şimşek’in ekonomi koltuğuna geçmesine rağmen yabancı yatırımcının Türkiye’ye dönüşüne dair güçlü belirtiler yok. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmiş ve ilk gezisini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) yapmıştı.

Beş gün önce de Şimşek, Erdoğan’ın da NATO liderler zirvesi sonrası BAE’ye gideceğini söylemişti. Şimşek, ziyaret kapsamında yatırım anlaşmalarının imzalanacağını bildirmişti.

Sonrasında Erdoğan’ın BAE’yle sınırlı kalmayacağı ve kapsamlı bir Körfez turuna çıkacağı ortaya çıkmıştı. Erdoğan, BAE’den sonra Suudi Arabistan ve Katar’a da seyahat etmeyi planlıyor.

AA’nın haberine göre Yılmaz ve Şimşek bugün Katar’a gidecek.

Alınan bilgiye göre Yılmaz ve Şimşek, Erdoğan’ın 17-19 Temmuz’da düzenleyeceği Körfez ülkeleri ziyareti öncesi Katar’a çalışma ziyareti yapacak.

Ziyaret kapsamında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’yle yarın Katar Emirlik Divanı’nda görüşecek Yılmaz ve Şimşek, ayrıca Türkiye’yle Katar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ekonomik işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla bir dizi heyetler arası görüşme düzenlenecek.