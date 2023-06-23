Cevdet Yılmaz ile Mehmet Şimşek, BAE devlet başkanıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan’la görüştü.

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AA’ya göre Abu Dabi’deki görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve ekonomik işbirliği fırsatları görüşüldü.

BAE, gezisi Şimşek’in bakanlığı sonrası ilk yurt dışı gezisi oldu.

BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan’ın da katıldığı görüşmede, Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Can Dizdar da yer aldı.