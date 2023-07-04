Erdoğan, Körfez turuna çıkacak: Döviz arıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, döviz ihtiyacını karşılamak için Körfez turuna çıkıyor.

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‘Piyasaların sevdiği bir isim’ olan tanıtılan Mehmet Şimşek’in ekonomi koltuğuna geçmesine rağmen yabancı yatırımcının Türkiye’ye dönüşüne dair güçlü belirtiler yok. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmiş ve ilk gezisini Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) yapmıştı.

Son kabine toplantısı sonrası konuşan Şimşek, Erdoğan’ın da NATO liderler zirvesi sonrası BAE’ye gideceğini söylemişti. Şimşek, ziyaret kapsamında yatırım anlaşmalarının imzalanacağını bildirmişti.

Bloomberg’den Fırat Kozok’un haberine göre Erdoğan’ın gezisi BAE’yle sınırlı kalmayacak. Bloomberg’e konuşan Türk yetkililere göre, Erdoğan BAE’den sonra Suudi Arabistan ve Katar’a da seyahat etmeyi planlıyor.

Yetkililere göre iktidar, özelleştirme ve satın almalar da dahil çeşitli kanallar aracılığıyla Körfez ülkelerinden 25 milyar dolarlık yatırım çekme hedefi belirledi.

Körfez ülkeleriyse daha kapsamlı ekonomik reformların uygulanması konusunda ısrarcı olabilir.

Yabancı yatırımcılar, ‘yeni ekonomi politikası’ nedeniyle Türkiye’den uzaklaşmış ve Türkiye, döviz ihtiyacını büyük oranda Körfez ülkelerinden karşılamaya başlamıştı.