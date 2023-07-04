Bakan Şimşek: Erdoğan, BAE’yi ziyaret edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edeceğini ve Türkiye’ye önemli yatırımlara imza atılmasının planlandığını söyledi.

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‘Piyasaların sevdiği bir isim’ olan tanıtılan Mehmet Şimşek’in ekonomi koltuğuna geçmesine rağmen yabancı yatırımcının Türkiye’ye dönüşüne dair güçlü belirtiler yok. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmiş ve ilk gezisini BAE’ye yapmıştı.

Kabine toplantısı sonrası konuşan Şimşek, Erdoğan’ın da NATO liderler zirvesi sonrası BAE’ye gideceğini söyledi. Şimşek, ziyaret kapsamında yatırım anlaşmalarının imzalanacağını bildirdi.

İlişkileri yıllardır bölgesel sorunlardan dolayı bozuk Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), son dönemde ekonomik bağlarını güçlendirmeye ve aradaki gerilimi azaltmaya odaklanmak adına görüşmeler yürütüyordu. BAE, iktidar sözcüleri tarafından 15 Temmuz darbesinin finansörü olmakla suçlanmıştı.