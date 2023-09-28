Mücella Yapıcı: Bu nasıl adalet, burada canlarımı bıraktım

Gezi davasındaki mahkumiyet kararı bozulan mimar Mücella Yapıcı tahliye olduktan sonra, “Bu nasıl adalet… Ben burada canlarımı bıraktım“ dedi.

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Yargıtay, Yapıcı’nın yanısıra Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin 18’er yıllık hapis cezalarını bozdu ancak Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku’nun 18’er yıllık hapis cezasını onadı.

‘Bu nasıl bir adalet anlayabilmiş değilim’

Bozma kararı üzerine Nisan 2022’den beri tutuklu olan Yapıcı tahliye edildi. Yapıcı’nın ilk sözleri şöyleydi: “Hiçbirimizin suçu yoktu. Bu nasıl bir adalet, hala anlamış değilim. Ben burada canlarımı bıraktım çıkıyorum.”

Ne olmuştu?

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan 2022’de, Gezi eylemleri nedeniyle Osman Kavala’yı, TCK’nin 312/1 maddesi gereğince, ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Heyet, Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Ayşe Mücella Yapıcı ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım’ suçundan 18’er yıl hapisle cezalandırılmıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararlarını hukuka uygun bulmuştu.