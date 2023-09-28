Yargıtay Gezi davasında beş sanığın cezasını onadı

Yargıtay, sekiz sanıklı Gezi Parkı davasında, Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku’nun 18’er yıl hapis cezasını onadı.

Görsel: Diken

AA’nın haberine göre Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin 25 Nisan 2022 tarihli kararlarına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Türk Ceza Kanunu’nun 312/1 maddesi gereğince, ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Kavala hakkındaki hüküm onandı.

Daire, ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım’ suçundan 18’er yıl hapis cezası verilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku hakkındaki hükümleri de onadı.

Atalay ve Kahraman’ın ‘bir plan ve organizasyon dahilinde düzenlenen Gezi Parkı olaylarının başlaması ve tüm ülke sathına yayılarak derinleştirilmesi kapsamında eylemlerinin bulunduğu’ kaydedildi.

Bozma kararı

Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ayşe Mücella Yapıcı hakkında verilen 18’er yıl hapis cezalarıysa bozuldu.

Bu sanıkların eylemleri, ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım’ kapsamında değil, Kararda, ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ kapsamında değerlendirildi.

Daire, mahkumiyet hükümlerini bozduğu sanıklardan Yapıcı ve Altınay’ın adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı. Ekmekçi yurt dışında bulunduğu için tutuksuz yargılanıyordu.

Ne olmuştu?

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Osman Kavala’yı, TCK’nin 312/1 maddesi gereğince, ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, ‘siyasal veya askeri casusluk’ suçlamasındansa beraatine hükmetmişti.

Heyet, sanıklar Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Ayşe Mücella Yapıcı ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım’ suçundan 18’er yıl hapisle cezalandırılmalarına ve bu suçtan tutuklanmalarına karar vermişti.

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.

Sanıklardan Can Atalay, 14 Mayıs’ta TİP’ten Hatay milletvekili seçilmiş, bunun üzerine avukatları yargılamanın durması ve tahliyesine yönelik Yargıtaya başvuru yapmıştı. Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’yse talebin reddine hükmetmişti