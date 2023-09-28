Kılıçdaroğlu, İstanbul kongresini ‘çok önemsiyor’: Canpolat için ‘karargah’

ALTAN SANCAR

Kurultay sürecinin devam ettiği CHP’de, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul il başkanını belirleyecek kongre sonucunu kurultaydaki adaylığı için ‘çok önemsiyor.’

Adaylardan Cemal Canpolat’ın açıklamalarını paylaşan Twitter hesaplarının ücretli paylaşım yapıyor olması ise parti içinde tartışma konusu.

Kılıçdaroğlu, Özgür Çelik (solda) ve Cemal Canpolat’la (sağda).

4-5 Kasım tarihlerinde kurultay düzenleyecek CHP’de ‘en kritik virajlardan biri’ olarak görülen İstanbul il başkanını belirleyecek kongre 8 Ekim’de.

Kongre öncesi adaylığını ilk açıklayan isim, 20’den fazla ilçe başkanının desteğini alan Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik’ti. Çelik’e CHP’nin genel başkan adayı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat gibi isimler de destek veriyor.

Adaylığını açıklayan ikinci isim ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteklediği Cemal Canpolat.

Kılıçdaroğlu yakın takipte

Kılıçdaroğlu, Canpolat ve Çelik’in adaylığıyla gözlerin çevrildiği İstanbul il kongresini yakından takip ediyor.

Kılıçdaroğlu Çelik’le görüşmesinden sonra Ankara’ya davet edip birlikte fotoğraf verdiği Canpolat’a ‘güç kazandırdı.’

Kurmaylar Canpolat için ‘karargah’ kurdu

Kılıçdaroğlu’nun kongrede Canpolat’ın kazanmasını önemsemesi nedeniyle de çok sayıda genel başkan yardımcısı İstanbul’a ‘karargâh kurdu.’ Özellikle Eren Erdem ve Zeynel Emre’yle birlikte Bülent Kuşoğlu ve Faik Öztrak da Canpolat için telefon görüşmeleri yürütüyor.

Erdem ve Emre kongreye kadar İstanbul’da yoğun bir çalışma için görevlendirildi. Genel başkan yardımcılarına ek olarak İstanbul’da Kılıçdaroğlu’nu destekleyen belediye başkanları, parti meclisi üyeleri de yoğun biçimde çalışmaya başladı.

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Kılıçdaroğlu’nun İstanbul il kongresini önemsemesinin nedeni aktaran CHP’li isim durumu şöyle anlattı: “Buradan çıkacak sonuca göre genel başkanın adaylığı netlik kazanacak, bu nedenle çok büyük önem veriyor. Ayrıca kazansa bile küçük bir fark yerine kesin bir zafer için İstanbul’a büyük önem veriyor ve genel başkan yardımcıları sürece ağırlığını koyuyor.”

Canpolat’ın kampanyası için Twitter hesaplarına para ödenmiş

Öte yandan Canpolat’ın adaylık açıklamasını duyurduğu Twitter hesabındaki yeniden gönderimler ve beğenilerin ücretli olarak beğeni ve yeniden gönderim yapan hesaplar olması sosyal medyada gündem oldu.

Çok sayıda kullanıcının dile getirdiği ayrıntının parti içinde de tartışma konusu oldu. Böylesi bir bütçenin nereden aktarıldığı sorgulanıyor.

İmamoğlu, ilçe başkanına tepkisiyle ‘Farkındayım’ mesajı verdi

İmamoğlu kreş temel atma töreninde CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren’e, “Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik” diyerek tepki göstermişti. Avseren, İmamoğlu’na “Başkanım…” yanıtını verdiği sırada, kulağına basının olduğu uyarısı gelince İmamoğlu, “Hiç önemli değil basın, masın” demişti.

İmamoğlu’nun ilçe başkanına gösterdiği tepkinin temelinde kendisini ‘yalnız gösterme çabası’na karşılık verme gereğinin yattığı belirtiliyor.

İlçe başkanının açılışa dair hiç çalışmadığı, bunun yerine il kongresi için çalıştığı ve bilinçli olarak açılışın sönük geçmesine yol açtığı konuşuluyor. İmamoğlu’nun da bu nedenle bu tepkiyi bilinçli olarak kameralar önünde gösterdiği ve “Farkındayım” mesajı verdiği belritiliyor.