CHP İstanbul il başkanlığı için bir aday daha

CHP’de Özgür Çelik’in ardından Cemal Canpolat da İstanbul il başkanlığı için adaylığını açıkladı.
23 Eylül’de 27 ilçe başkanının desteğiyle adaylığını açıklayan CHP İstanbul Bahçelievler İlçe Başkanı Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) hizmet politikalarını övmüş ve “2019’da elde ettiğimiz tarihi İstanbul zaferimizi 2024’te yeniden perçinleyeceğiz” demişti.
Gazeteci İsmail Saymaz bugün Twitter’dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteğini alan Canpolat’ın da adaylığını ilan edeceğini duyurdu.
Canpolat da Twitter’dan adaylığını ilan ederek yurttaşları yarın saat 6’da düzenleyeceği basın toplantısına çağırdı.
Kaybedilen 28 Mayıs seçimleri sonrası CHP için ‘değişim’ dalgası başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kenti İstanbul’daki kongrelerde ‘değişim’ isteyenler önde gidiyor.