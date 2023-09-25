CHP İstanbul il başkanlığı için bir aday daha

Kuruluşunun 100. Yılında, 100 yıllık çınarın İstanbul İl Başkanlığına adayım.

Geçmişte başardık!

İstanbul’da bu rejime HAYIR dedik.

Yine başaracağız.

Gelin büyük hikayemizi birlikte yazalım…

27 Eylül Çarşamba günü saat 18:00’de tüm yol arkadaşlarımı İstanbul İl başkanlığımıza… pic.twitter.com/EhMwl7GoSK