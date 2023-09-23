CHP’li Özgür Çelik İstanbul il başkanlığına adaylığını açıkladı: 27 başkan destek verdi

CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, İstanbul il başkanlığına adaylığını açıkladı. Çelik’e 27 ilçe başkanı destek verdi.

Görsel: ANKA

Haliç Kongre Merkezi’nde 8 Ekim’de yapılacak CHP İstanbul İl Kongresi öncesinde bugün CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, il başkanı olmak için adaylığını ilan etti. Çelik’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlediği toplantıya çok sayıda milletvekili, 27 ilçe başkanı ve partililer de katıldı.

Burada konuşan Çelik, şunları söyledi:

*Bugün 68 kuşağı öğrenci hareketi liderlerinden Taylan Özgür’ün katledilişinin yıl dönümü. Tam bağımsız Türkiye mücadelesinde yaşamından vazgeçenlere, Denizlere selam olsun.

*Bugün televizyonlarda partimizin kongre ve kurultay süreçlerini tartışarak CHP’yi zayıflatmaya çalışanlar şunu iyi bilmelidir. Asıl tartışılması gereken, lider sultasıyla yönetilen partilerdir. Asıl tartışılması gereken hem ülke yönetiminde hem de parti yönetiminde tek kişi tarafından alınan kararlardır. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri, parti içi demokrasiyi yaşatmaya devam edecektir. Hatta parti içi demokrasiyi güçlendirmek adına kadınların ve gençlerin siyasal alandaki varlığını artırmak için sesini yükseltmeye devam edecektir.

*29 Mayıs sabahından itibaren ilçemde mahalleleri ve sokakları ziyaret ettim. Konuştuğum her yaş ve kesimden vatandaşta gördüm ki komşularımda bir umutsuzluk hakim. Gördüm ki bu ülkenin birlikte ve güçlü olmasını isteyen vatandaşları, makul ve sağduyulu yurttaşları umutsuz. Bilinmelidir ki Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri olarak bizler, ekseriyetle bunun bilincindeyiz. Bilinmelidir ki halkımızın bu sonucu kabullenemediğinin farkındayız.

*Partimize ve muhalefete umut bağlayan milyonlarla özeleştiri vererek yeniden kucaklaşmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Görevlerimizin ve sorumluluklarımızın farkındayız. Bunun için asla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz ve çok çalışacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 100 yıllık birikimimizle bu topraklarda umudu yeniden yeşertecek gücümüz var. Halkımızın hayal kırıklığını giderecek, yeniden iktidar yolculuğunu sil baştan başlatacak enerjimiz var. Bunu İstanbul’dan başlayarak Türkiye’ye yayacak gücümüz var.

*Bu güzel ülkenin çocuklarına, gençlerine, kadınlarına eşit, özgür, yaşanılır bir hayat sunmak için biz varız. Unutmayalım, İstanbul’dan yakılacak bir meşale tüm Türkiye’deki demokrasi mücadelemize ışık olacaktır. 2019 seçimlerinde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde kurulan ittifakla bunu gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu yönetiminde İstanbul, 4 yılda daha özgür, daha adil, daha yeşil bir şehir hâline geldi

*İBB salgında, ekonomik krizde, derinleşen yoksullukla mücadelede ailelere desteğin merkezi oldu. İBB, bu şehrin tarihinde ilk kez çocuk kreşleriyle çocukların yanında oldu. Anneleri ücretsiz ulaşım imkânına kavuşturarak kadınların yanında oldu. Barınma krizinde açtığı yurtlarla, verdiği burslarla, istihdam ofisleriyle gençlerin yanında oldu.

*İBB, ‘askıda fatura’ ile dayanışma belediyeciliğinde dünyaya ilham oldu. İstanbul’da yeşil alanlar imara açılmak yerine yaşam vadilerine, kent ormanlarına dönüştürüldü. İstanbul’un altyapı sorunları çözülerek sel taşkınlarının su baskınlarının önüne geçildi. İstanbul trafiğine metro ve raylı sistem yatırımlarıyla çözümler üretiliyor. Üstelik İBB, bunları tüm engellemelere, baskılara, yasaklamalara rağmen gerçekleştiriyor. İstanbul halkı vergilerinin karşılığını hizmet olarak almaya devam ediyor.

*Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na uyduruk davalar açanlar, İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu’na uyduruk davalarla siyaset yasağı getirenler, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na trajikomik davalarla siyaset yasağı getirmeye çalışanlar şunu çok iyi bilmelidir. Baskılarınız, yasaklarınız, engellemeleriniz bizi durduramaz, yıldıramaz. Büyükşehir Belediye Başkanımızı durduramaz. 2019’da elde ettiğimiz tarihi İstanbul zaferimizi 2024’te yeniden perçinleyeceğiz.

*İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizle örnek olacak uyumlu bir süreç yöneteceğiz. Bunu örgütümüzün tüm kademeleriyle, ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, meclis üyelerimizle, mahalle birimlerimizle, tüm yönetim kadrolarımızla hep birlikte gerçekleştireceğiz.

*İlçe başkanlarımızın, il delegelerimizin, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın, örgütümüzün, Gezi’ye özgürlük diyenlerin, Berkin’imize (Elvan), Ali İsmail Korkmaz’a adalet isteyenlerin, tutuklu gazetecilere, siyasilere özgürlük diyenlerin, doğa ve çevre katliamlarına dur diyenlerin, baskıcı otoriter iktidardan bunalmış, yeni, özgür ve demokratik bir hayat isteyen kesimlerin adayıyım.