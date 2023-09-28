İkonik çınar ‘vandalizm’ kurbanı: ‘Robin Hood ağacı’ artık yok

Dünyanın ikonik ağaçlarından Britanya’daki ‘Robin Hood ağacı’ bir gece ansızın kesildi. Yapılanı ‘vandalizm’ olarak tanımlayan polis 16 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldı.

‘Robin Hood: Prince of Thieves’ adlı 1991 yapımı filmde de yer alan ağaç, Hexham yakınlarındaki doğal bir çukurda büyümüş ve 2016’da Yılın Ağacı ödülüne layık görülmüştü. Fotoğraf: John Millar

Ağaç, Northumberland’daki Hadrian Duvarı’nın yanıbaşındaydı.

BBC’nin haberine göre Northumberland Ulusal Park İdaresi yetkilileri ağacın ‘kasten kesildiğine’ inanıyor. Fotoğrafçı Ian Sproat, hasarı gördüğünde ‘kalbinin yerinden söküldüğünü’ söyledi.

Fotoğraf: Ian Sproat

‘Tüm dünya seviyordu’

Hexham milletvekili Guy Opperman, konuştuğu herkesin hasar karşısında ‘tamamen hayrete düştüğünü’ ve ‘yıkıldığını’ söyledi. Çınar ağacını ‘tüm dünyada sevilen’ bir sembolü olarak tanımladı.

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Muhafazakar milletvekili Opperman, yapılanı ‘tartışmasız bir suç eylemi’ diye niteledi, ancak “Polis faili yakalasa bile ağaç geri gelmeyecek” diye ekledi.

Northumberland Ulusal Parkı’nda bir turizm işletmesi olan Anna Charlton, ağacı ‘bir amblem’ olarak tanımladı: “Ağlıyorum. Bu sadece vandalizm değil, doğaya karşı bir saldırı.”