İkonik çınar ‘vandalizm’ kurbanı: ‘Robin Hood ağacı’ artık yok

Dünyanın ikonik ağaçlarından Britanya’daki ‘Robin Hood ağacı’ bir gece ansızın kesildi. Yapılanı ‘vandalizm’ olarak tanımlayan polis 16 yaşındaki bir çocuğu gözaltına aldı.
Ağaç, Northumberland’daki Hadrian Duvarı’nın yanıbaşındaydı.
BBC’nin haberine göre Northumberland Ulusal Park İdaresi yetkilileri ağacın ‘kasten kesildiğine’ inanıyor. Fotoğrafçı Ian Sproat, hasarı gördüğünde ‘kalbinin yerinden söküldüğünü’ söyledi.
‘Tüm dünya seviyordu’
Hexham milletvekili Guy Opperman, konuştuğu herkesin hasar karşısında ‘tamamen hayrete düştüğünü’ ve ‘yıkıldığını’ söyledi. Çınar ağacını ‘tüm dünyada sevilen’ bir sembolü olarak tanımladı.
Muhafazakar milletvekili Opperman, yapılanı ‘tartışmasız bir suç eylemi’ diye niteledi, ancak “Polis faili yakalasa bile ağaç geri gelmeyecek” diye ekledi.
Northumberland Ulusal Parkı’nda bir turizm işletmesi olan Anna Charlton, ağacı ‘bir amblem’ olarak tanımladı: “Ağlıyorum. Bu sadece vandalizm değil, doğaya karşı bir saldırı.”