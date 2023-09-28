Altın Portakal jürisi festivale sahip çıktı: Antalya’da görüşmek üzere

Altın Portakal Film Festivali jürisi, ‘Kanun Hükmü’ belgeselinin seçkiye yeniden dahil edilmesiyle “Altın Portakal’a sahip çıkıyoruz” deyip görevinin başına döndü.

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Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kamu görevinden çıkarılan doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş’ın mücadelesini anlatan ‘Kanun Hükmü’, ‘filmdeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği’ gerekçesiyle festivalden çıkarılmıştı.

Festivalde yer alan jüri üyeleri ve ulusal yarışmada yarışan yönetmenler belgesel seçkiye geri alınana kadar festivalden çekildiğini açıklamıştı.

Bu sabah festival yönetimi yazılı bir açıklama yayınlayarak belgeselin seçkiye yeniden dahil edildiğini açıklamıştı.

Bu kez de Kültür ve Turizm Bakanlığı ‘sanatın provokasyon olarak kullanılması’ndan ve ’15 Temmuz’un itibarsızlaştırılması’ndan dolayı festivalden çekildiğini duyurmuştu.

pic.twitter.com/VaKzKVL41a — Antalya Altın Portakal Film Festivali (@AntalyaFF) September 28, 2023

Adalet Bakanı sansürü destekledi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararını ‘çok değerli’ buldu: “Altın Portakal gibi geleneksel hale gelmiş bir festivalde terör örgütünün propagandasının yapılmasına kesinlikle müsaade edilemez.”

Festivale karşı karalama kampanyası

Resmi açıklamaların ardından sosyal medyada da festivale karşı ‘karalama’ kampanyası başlatıldı. İktidara yakınlığıyla bilinen bazı hesaplar Twitter’da ‘Antalya Altın Fetö Festivali’ başlığı açarak jüri ve sponsorlar hakkında soruşturma başlatılmasını istedi.

Tüm bunların ardından festival jürisi de bir bildiri yayınlayarak “Altın Portakal’a sahip çıkıyoruz” dedi: “Festival festivaldir. Özgür, herkese açık, herkese eşit. Antalya Altın Portakal Film Festivali hepimizin. Antalya’da görüşmek üzere.”

Demet Akbağ, Ayşegül Aldinç, Onur Saylak, Özcan Alper, Mehmet Günsür, Ali Aga, Sema Kaygusuz, Behiç Ak, Zeynep Dadak, Deniz Tortum, Elif Refiğ, Hazar Ergüçlü, Paolo Bertolin, Ali Ercivan, Fatih Özgüven, Yeşim Tabak, Hakan Bıçakcı, Anna Maria Aslanoğlu, Ezel Akay, Engin Palabıyık, Senem Erdine, Ahmet Gürata