Altın Portakal’dan geri adım: Kanun Hükmü belgeseli seçkiye yeniden alındı

Altın Portakal Film Festivali’nden çıkarılan ‘Kanun Hükmü’ belgeseli seçkiye geri alındı.

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kamu görevinden çıkarılan doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş’ın mücadelesini anlatan ‘Kanun Hükmü’ adlı belgesel, ‘filmdeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği’ gerekçesiyle festivalden çıkarılmıştı. Yönetmen Nejla Demirci filmi hakkında verilen kararı ‘sansür’ olarak nitelemişti.

Aralarında başkan Demet Akbağ’ın da yer aldığı 20 jüri üyesi, ‘filmlerde suç unsuru arayan bu bakışın ve sansürün kabul edilemeyeceğini’ belirterek belgesel seçkiye geri alınmazsa görevden çekileceğini açıklamıştı.

Yönetmen ve yapımcılar da sansüre karşı durmuş; Ulusal Uzun Metraj, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda yer alan 27 film festivalden çekilmişti.

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Söz konusu karara yönelik sosyal medyadan da yoğun tepki gösterilmişti.

Altın Portakal Film Festivali’yse baskılara dayanamadı.

Festivalin Twitter hesabından yapılan açıklamada Kanun Hükmü belgeselinin yarışma seçkisine geri alınmasına karar verildiğini duyuruldu. ‘Filmdeki kişinin hakkında yargı sürecinin devam etmediğinin’ belgelenmesi gerekçe olarak gösterildi.

pic.twitter.com/VaKzKVL41a — Antalya Altın Portakal Film Festivali (@AntalyaFF) September 28, 2023

Sosyal medya kullanıcıları açıklamaya tepki göstererek ‘özür dilemeliydiniz’ dedi.